KV Mechelen op weg naar nieuw record: "Duidelijk nog in een groeiverhaal"

Meer dan 10.000 abonnementen verkocht, een kleine 3.000 meer dan in dezelfde verkoopperiode vorig jaar. De fans van KV Mechelen laten hun ploeg niet in de steek. Meer nog, ze zijn op weg naar weer een nieuw record qua abonnees.

Nochtans geeft KV Mechelen geen compensatie als er matchen zonder publiek zouden komen. "Het is een gedeeld risico”, zegt algemeen directeur Frank ­Lagast in GvA. “Stel dat er alsnog een ­andere competitieformule uit de bus valt, dan krijgen de fans ­misschien meer thuismatchen voor hun geld."

KV Mechelen heeft één van de trouwste supportersschares van het land. “Dat bewijst dat onze supporters altijd achter hun club zijn blijven staan. No matter what. We zitten duidelijk nog in een groeiverhaal.”