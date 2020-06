UPDATE: Rémi Garde wordt toch niet de nieuwe coach van Standard

Michel Preud'homme heeft gisterenavond uitsluitsel gegeven over zijn toekomst. Hij stopt als actieve trainer. Dat zou al sinds maart geweten zijn en Standard had contact met een nieuwe coach maar die komt nu toch niet.

Standard ging vol voor Rémi Garde. Die was eerder al eens in beeld bij de Rouches, maar drie jaar geleden werd er toen gekozen voor Ricardo Sa Pinto. Garde en Standard zijn echter in contact gebleven en volgens HLN zou de 54-jarige Fransman vorige week al zijn contract getekend hebben. Maar dat was blijkbaar wat voorbarig.

Update: Volgens RTBF en Sudpresse wordt Garde toch niet de nieuwe coach. Toch zou er eerstdaags witte rook uit Sclessin moeten komen...