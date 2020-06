Na NBA gaat ook MLS competitie hervatten in Disney World

Net als vele competities in Europa ligt ook de MLS stil. In Amerika zijn ze van plan om de competitie in juli te hervatten na een toernooi.

Net als de NBA zou dat toernooi plaatsvinden in Disney World. In Orlando bevat het gigantische complex genoeg faciliteiten om de wedstrijden te laten doorgaan. Het toernooi moet bepalen welke club zich plaatst voor de CONCACAF Champions League. Alle MLS-teams zullen aan het toernooi deelnemen. De finale zou moeten plaatsvinden op 11 augustus. Na het toernooi wordt de reguliere competitie hervat. In tegenstelling tot in Europa was de Amerikaanse competitie nog maar net op gang getrapt voor het coronavirus toesloeg. De MLS was nog maar twee speeldagen ver.