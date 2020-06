OFFICIEEL: Standard stelt Fransman aan als opvolger Michel Preud'homme

De opvolger van Michel Preud'homme is bekend. De Fransman Philippe Montanier moet Standard terug op de rails krijgen.

Het was de laatste weken onrustig in Standard. Na wat moeilijkheden omtrent de licentie geraakte ook nog eens bekend dat Preud'homme twijfelde over zijn toekomst als trainer bij de club. Preud'homme zette uiteindelijk een stap opzij en Philippe Montanier komt in zijn plek.

Montanier is een 55-jarige oud-doelman. De Fransman bouwde de afgelopen jaren heel wat ervaring op in de Ligue 1. Zijn carrière bracht hem langs clubs als Boulogne, Valenciennes, Real Sociedad, Rennes, Nottingham Forrest en Lens.

Het was vooral in Spanje dat Montanier indruk maakte. De Fransman eindigde met de club vierde achter de drie grote clubs, Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid. De coach werd dat jaar verkozen tot beste coach uit La Liga.

Standard hoopt vooral dat Montanier het talent uit de club goed zal begeleiden. "Gedurende zijn carrière heeft Montanier altijd veel belang gehecht aan jong talent binnen een club. Zo is hij mede verantwoordelijk voor de opkomst van sterren als Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé. We verwelkomen Philippe en wensen hem het beste toe in onze kleuren."