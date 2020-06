Steve Colpaert verlaat Antwerp na 5 jaar, eenmalige Rode Duivel trekt naar Eendracht Aalst

Steve Colpaert begint mogelijk aan de laatste grote uitdaging van zijn carrière als voetballer. De 33-jarige verdediger is einde contract bij Antwerp en trekt naar Eendracht Aalst

Het was al geleden van het seizoen 2016/17 dat Steve Colpaert uitkwam voor de hoofdmacht van de Great Old. Dat was zelfs nog in 1B. "In het kampioenenjaar raakte ik geblesseerd en dat kostte me mijn plaats (en aanvoerdersband, nvdr). Antwerp onderging na de promotie een metamorfose en is in korte tijd een topclub geworden in België. Bjorn Vleminckx en ik werden in de B-kern ondergebracht. We gaven het wat tijd maar zouden er uiteindelijk niet meer uitgeraken", legde hij uit op de webstek van Aalst.

Eenmalig Rode Duivel

Colpaert heeft bij Zulte Waregem en FC Brussels meer dan 250 matchen in de Jupiler Pro League op zijn teller staan en in het seizoen 2012/13 werd hij vicekampioen met Essevee. Onder Dick Advocaat behaalde hij zelfs een cap voor de Rode Duivels. In 2010 stond hij 90 minuten op het veld in de met 0-1 verloren oefenpot tegen Kroatië.

De ervaren centrale verdediger (33) moet Aalst aan promotie helpen in de tweede amateurklasse. "Eendracht terug naar het niveau brengen waar het thuishoort, dat wordt misschien wel mijn laatste grote uitdaging. Hier wil ik honderd procent voor gaan." Colpaert tekende een eenjarig contract in de carnavalstad.