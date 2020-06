Swinkels baalt van gemiste kans op Europees voetbal na bekerwinst: "De kans dat dat nog lukt is zo goed als nul"

Na twee jaar komt de passage van Arjan Swinkels bij KV Mechelen tot een einde. De centrale verdediger beleefde mooie momenten bij Malinwa, maar baalt dat hij niet heeft kunnen proeven van Europees voetbal.

In maart 2019 dwong Arjan Swinkels promotie af met KV Mechelen en anderhalve maand later mocht hij de Beker van België in de lucht steken. "Het is de mooiste periode uit mijn carrière geweest. Promoties zijn leuk, maar het is geen echte prijs. Dat zijn er maar twee, kampioen worden of de beker winnen. Als je dan met Mechelen de beker wint, terwijl je op het tweede niveau speelt, dat was prachtig", aldus de 35-jarige verdediger bij Voetbal International.

En wie de beker wint, die gaat ook Europa in. Onder normale omstandigheden toch. Bij KV Mechelen was dat niet geval als straf voor hun betrokkenheid in het matchfixingschandaal. "Heel erg jammer dat dat niet doorging. Dat hadden zes mooie wedstrijden kunnen zijn. Ik heb nog nooit Europees gespeeld en als dat op mijn leeftijd dan nog kan. De kans is zo goed als nul dat dat nog een keer lukt."