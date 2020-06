Danijel Milicevic was aanwezig in bomvol stadion voor kolkende stadsderby

Opvallende beelden in Servië, waar Partizan Belgrado het opnam tegen Rode Ster Belgrado. De stadsderby werd gespeeld in een bomvol stadion.

Eerder kon u bij ons HIER al lezen hoe het er aan toe ging tijdens de stadsderby. Een bomvol stadion, met één opvallende aanwezige: Danijel Milicevic.

De Bosnische Zwitser ziet zijn contract aflopen bij Eupen en is dus op zoek naar een club. Mogelijk ligt zijn toekomst wel bij een van de twee clubs uit Belgrado. Al zei Milicevic zelf dat hij er was als voetbalfan.

"Dit was de grootste derby van het land. Voor de hoevelheeid Bengaals vuur dat hier is opgestoken wordt een match in België minstens drie keer stilgelegd", zegt Milicevic aan Het Laatste Nieuws. "Ik was niet bang, want ik zat wat afgelegen van het gewoel."

In België zal er nog wel enige tijd geen publiek aanwezig zijn tijdens wedstrijden, terwijl in Servië de stadions al tjokvol zitten. "Hier mogen vanaf 1 juni de mensen weer gewoon onbeperkt met elkaar omgaan. De cafés en restaurants zijn al drie weken open. Dit was ook niet de eerste match die hier met publiek gespeeld werd."