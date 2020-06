UPDATE: K11 krijgen hun zin: Algemene Vergadering wordt uitgesteld tot na uitspraken BAS

Het is een soep binnen de Pro League horen we van een insider. Er wordt gesjacherd met het tv-contract, dat nog steeds niet getekend is. Daarnaast wil de K11 de Algemene Vergadering van nu vrijdag laten uitstellen, en die krijgen nu ook hun zin van de Pro League.

Het is onrustig binnen de Pro League, want de kans is volgens vele clubs groot dat Waasland-Beveren gelijk krijgt van het BAS in zijn zaak tegen de Pro League. Ze willen de Algemene Vergadering van 15 mei - en dus al de daar genomen beslissingen - nietig laten verklaren. Volgens verschillende advocaten lijkt het dossier van Waasland-Beveren - dat zich richt op procedurefouten en 'chantagepraktijken' - wel degelijk heel zwaar te wegen.

Daarom wil de K11 vrijdag liever nog niet vergaderen en afwachten wat het BAS beslist in de zaak. Op dit moment zou het een ramp zijn voor de grote clubs als die vergadering nietig wordt verklaard, want voor hetzelfde voorstel als vorige keer (16 clubs en mini play-offs) is er geen tweederde meerderheid meer te vinden. Die maken zich dus ook ongerust.

UPDATE: Sporza meldt dat de Pro League woensdagochtend heeft ingegaan op het verzoek van de K11 om de Algemene Vergadering uit te stellen. De nieuwe datum is 29 juni. Zo worden de beslissingen van het BAS met betrekking tot een eventuele degradatie eerst afgewacht.