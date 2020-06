Waarom pas op 29 juni nieuwe Algemene Vergadering? Pro League moet rekening houden met vennootsschapsrecht

De Algemene Vergadering van de Pro League is verzet naar 29 juni. Het voorstel van de K11 was om die op 23 juni reeds te houden, maar dat bleek onmogelijk.

Om een Algemene Vergadering te organiseren zijn er volgens het vennootsschapsrecht, dat de rechstverhoudingen tussen de vennoten onderling regelt, 15 dagen nodig. Het BAS zal normaal gezien al voor 23 juni uitspraak doen in de zaak van Waasland-Beveren, maar om verdere beslissingen te nemen, moeten ze dus nog een week wachten.

De Raad van Bestuur van de Pro League komt morgen wel bij elkaar. Daar zal het vooral gaan over het tv-contract, dat nog altijd niet getekend is en waar er nog steeds heel wat discussies over zijn. Eleven heeft een principeakkoord met de Pro League, maar de modaliteiten moeten nog geregeld worden. Want als Waasland-Beveren gelijk krijgt, staat alles weer op de helling.