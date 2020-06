Zien we Guillaume Gillet binnenkort op Sclessin voetballen? "Je weet nooit"

Guillaume Gillet was jarenlang publiekslieveling bij Anderlecht, vooraleer hij vertrok richting Frankrijk. Ondertussen loopt zijn contract daar af en staat hij voor een terugkeer naar België.

Heel wat ploegen kunnen een ervaren krijger als Gillet wel gebruiken. Zo wordt de 36-jarige middenvelder genoemd bij Charleroi, maar sluit hij ook Standard niet uit. "Gezien mijn verleden zou het raar zijn om voor Standard te spelen, maar in het voetbal weet je nooit."

Gillet hoopt vooral zo snel mogelijk meer duidelijkheid te hebben. "Ik moet nu op zoek naar een nieuwe club, dus dat is wel even stressen. Maar er is nog wel tijd voor iets om uit de bus te komen", klonk het zelfverzekerd bij de RTBF.

Gillet promoveerde afgelopen seizoen met Lens naar de Ligue 1, maar zal niet mee promoveren met de club. De gewezen speler van Anderlecht en Gent wil graag liever bij huis voetballen.