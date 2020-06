Eric Van Meir ziet juridisch getouwtrek tussen clubs met lede ogen aan: "Zo gaat het nu al jaren"

Koploper Westerlo leek zich wekenlang verzoend te hebben met een extra jaar in de vergeetput van 1B, maar gisteren staken de Kemphanen alsnog de neus aan het venster. Zo wordt het kluwen rond promotie/degradatie en het competitieformat van komend seizoen nog wat warriger.

Op 7 augustus, binnen exact acht weken, wordt de Jupiler Pro League opnieuw op gang getrapt. Hoeveel en welke teams hierin uit zullen komen? Die strijd wordt komende weken beslecht op het veld, maar voornamelijk in de Pro League en aan de groene tafel.

"Die juridische strijd... Het is nu al een paar jaar zo", zucht Eric Van Meir. "Dat gaat niet veranderen. Puur voor mezelf heb ik me voorgenomen om me er niet druk in te maken. Ten eerste omdat ik er te weinig verstand van heb. Je moet haast jurist zijn om tegenwoordig te kunnen volgen. Ten tweede: de uitkomst kan elke dag veranderen. Kijk maar naar de beslissingen van 15 mei..."

"Het is wel een feit dat het te vaak gebeurt dat ploegen via juridische achterpoortjes hun gelijk willen halen. Wat allerminst wil zeggen dat ik iets zou hebben tegen Westerlo, Leuven, Beerschot of Waasland-Beveren, integendeel! Het is de voorbije weken nogmaals heel duidelijk geworden: iedereen gaat voor zijn eigen winkel", besluit Van Meir.