'Jongste doelpuntenmaker ooit uit La Liga gaat Moeskroen achter zich laten en kiest voor avontuur in Frankrijk'

De jongste doelpuntenmaker uit de geschiedenis van La Liga werd een grote toekomst voorspeld, maar de ondertussen 24-jarige Fabrice Olinga heeft nog niet alles uit zijn carrière gehaald.

De Kameroens international blinkt uit in wisselvalligheid, maar kan toch voor een mooie transfer staan. Volgens Sudpresse is Olinga op weg naar de Ligue 1, al is de club nog niet gekend. Olinga ligt nog een jaar onder contract bij Moeskroen, waar hij sterkhouder is.

Voor Olinga is het een kans om een stap vooruit te wagen in zijn carrière. De 17-voudig international van Kameroen was met 16 jaar, 3 maanden en 6 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit in La Liga. Maar de carrière van de Kameroener liep niet zoals verwacht.

Sinds 2015 is Olinga actief voor Moeskroen, waar hij wel al liet zien over geweldige voeten te beschikken. Maar even vaak speelt Olinga een onzichtbare wedstrijd. Dit seizoen kwam hij tot 25 wedstrijden voor de Henegouwers.