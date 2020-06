Verliest Standard smaakmaker alweer na een seizoen? Amallah moet voor financiële ademruimte zorgen

Het ziet er naar uit dat de wegen tussen Selim Amallah en Standard na amper een seizoen zullen scheiden. De van Moeskroen overgekomen Marokkaan was een van dé revelaties bij Standard. Zijn goede prestaties zijn opgemerkt door enkele clubs uit de Europese topcompetities.

La Dernière Heure meldde vanochtend dat met name Valencia, Newcastle en Schalke 04 de situatie van de 23-jarige middenvelder op de voet volgen. Dat heeft Amallah, die nog tot juli 2023 onder contract staat bij de Rouches, te danken aan het ijzersterke seizoen dat hij achter de rug heeft.

Michel Preud'homme plukte Amallah weg bij Moeskroen omdat hij nood had aan meer loopvermogen op het Luikse middenveld. De Marokkaanse international beschikt inderdaad over een grote motor, maar ook de technische bagage van Amallah is meer dan behoorlijk.

Met zeven goals en vijf assists in de competitie ogen de statistieken van de creatieve middenvelder fraai en ook in de Europa League liet Amallah bij wijlen zijn enorme talent zien.

Financiële realiteit

Waarom dan geen langer verblijf aan de boorden van de Maas? Het antwoord is simpel: Standard heeft geld nodig. Gezien de precaire situatie waarin de Rouches zich bevinden, hopen ze op enkele voltreffers qua uitgaande transfers.

Selim Amallah moet zo iemand worden. Gehaald voor 'amper' 1.5 miljoen euro bij Moeskroen. Een koopje voor Standard, zo bleek al snel. Amper een jaar later wordt de marktwaarde door het doorgaans erg betrouwbare Transfermarkt.nl geschat op 4.8 miljoen euro. Kortom, Standard gaat enkele miljoenen verdienen aan Amallah.