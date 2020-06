Westerlo verdedigt koerswijziging en vraag voor 1A: "Dit is een reactie op al wat er na de Algemene Vergadering gebeurd is"

Klap op de vuurpijl gisterennamiddag: nu eist ook Westerlo een plaats in 1A als leider in het algemeen klassement van 1B. Nochtans gingen ze dat niet doen, zeiden ze eerder. Gedelegeerd bestuurder Wim Van Hove geeft meer uitleg...

“In principe zijn wij nog steeds bereid om ons neer te leggen bij de afspraken die overeengekomen zijn op de Algemene ­Vergadering van 15 mei”, aldus Van Hove in GvA. “Met Westerlo in 1B dus. Onze koerswijziging mag je nu zien als een reactie op alles wat er daarna is gebeurd. De ene club stapt naar de rechtbank, de andere dient een klacht in bij het BAS en nog een andere club doet een nieuw competitievoorstel."

Daarbij komt nog dat ze als stok achter de deur gebruikt werden om Beerschot en OHL onder druk te zetten. "En dan zijn er nog de moeilijkheden rond de promotiematch tussen Beerschot en OHL. Als niemand zich kan neerleggen bij de beslissingen die zijn genomen, dan ­nemen ook wij opnieuw onze positie in. En die is niet anders dan voor 15 mei."

Al zijn er zeker nog gesprekken mogelijk. “Het is zeker niet onze bedoeling om te pleiten voor een competitie met ­zeventien clubs, dat zou helemaal te gek zijn. Wij willen gewoon ons juridisch standpunt opnieuw op tafel leggen.”