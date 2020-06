Bekerfinale moet laatste wapenfeit worden van aanvaller bij Club Brugge: belangstelling uit Engeland, Italië en Duitsland

Bij Club Brugge hopen ze hun sterkhouders die lonken naar een transfer zeker nog tot begin augustus te houden op Jan Breydel. Dan wordt immers de Bekerfinale nog afgewerkt en Philippe Clement heeft van de dubbel een doel gemaakt dit seizoen.

Doordat de competities in sommige Europese landen pas in juli zullen afgelopen zijn, en het nieuwe seizoen dus pas laat van start zal gaan, zal de zomermercato naar alle waarschijnlijkheid verlengd worden.

Spelers die azen op een transfer kunnen dus nog even afwachten om een grote slag te slaan. Bij blauw-zwart loopt er in de vorm van Emmanuel Dennis immers wel een speler rond die een transfer genegen is. Volgens Score Nigeria wil de excentrieke spits zijn passage in Jan Breydel in schoonheid afsluiten met de dubbel.

Massale belangstelling

De bekerfinale zal dus hoogstwaarschijnlijk de laatste wedstrijd van Dennis in een blauwzwart truitje worden. De spits kan rekenen op interesse uit alle topcompetities. Onder meer Borussia Dortmund, Arsenal, Newcastle, Crystal Palace en Watford lonken naar de Nigeriaan.