Italië smult van terugkeer van het voetbal: beste kijkcijfers van het jaar

Vier maanden na de heenwedstrijd (1-1) in Milaan ontving Juventus AC Milan voor de terugmatch. Gescoord werd het niet, maar de partij was wel meteen de best bekeken voetbalmatch van het seizoen.

Meer dan acht miljoen Italianen stemden vrijdagavond af op de halve finale van de Coppa Italia. Ze zagen geen doelpunten, waardoor Juventus op basis van een uitdoelpunt in de heenmatch (1-1) naar de finale mag.

Het was de eerste competitieve wedstrijd in Italië sinds 9 maart. Het verlangen naar voetbal op televisie was groot, want de match had een marktaandeel van 34 procent. Juventus - Milan, gratis uitgezonden, was meteen ook de best bekeken match van dit seizoen.

Zaterdagavond om 21 uur staat de andere halve finale op het programma. Ook een topaffiche: Napoli - Inter.