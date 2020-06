Heeft KV Kortrijk met jonge Nigeriaan opnieuw een goudklomp in handen? Gelijkenissen met revelatie Moffi zijn alvast treffend

KV Kortrijk draaide een eerder grijs seizoen in de Jupiler Pro League. Toch was er ééntje die midden de anonimiteit alle aandacht naar zich toe zoog bij de West-Vlamingen. Terem Moffi ontwikkelde zich in het Guldensporenstadion in geen tijd tot een publiekslieveling.

De Kortrijkzanen haalden de kleine krachtpatser vorige wintermercato voor slechts 150 000 euro binnen. Ondertussen is de Nigeriaan een veelvoud van dat bedrag waard. Onder meer Anderlecht informeerde al naar zijn voorwaarden. Het Laatste Nieuws meldt nu dat de Kerels al geanticipeerd hebben op een mogelijk vertrek van Moffi met de komst van zijn achttienjarige landgenoot Osupha. Naast de nationaliteit zijn er nog enkele opvallende overeenkomsten. Moffi 2.0? Zo komt Osupha uit dezelfde Britse voetbalschool als Moffi. Bovendien leent KVK de jonge Nigeriaan uit aan het Litouwse Riteriai. Geloof of het geloof het niet, maar dat is het team waar Kortrijk in januari Moffi wegplukte. Een nieuw succesverhaal lijkt in de sterren geschreven te staan.