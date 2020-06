Pro League wil datum Algemene Vergadering nog verder vooruit schuiven

De Algemene Vergadering van de Pro League werd na de vraag van de K11 al opgeschoven naar 29 juni. Maar het kan nog later worden...

De Pro League geeft er de voorkeur aan om fysiek te kunnen samenkomen in plaats van via een digitale vergadering. Daarom zou de datum nog kunnen opgeschoven worden naar juli. Afhankelijk van wat het BAS en het BMA beslist in de zaak van Waasland-Beveren moeten er dan waarschijnlijk nog een paar knopen doorgehakt worden.

De Pro League zit ook nog met het tv-contract in de maag. Eleven heeft nog steeds geen deal met Telenet en Proximus over de uitzendrechten. Maar voorzitter Peter Croonen liet gisteren wel uitschijnen dat het in orde gaat komen.