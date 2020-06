Bronzenmedaillewinnaar van WK 2002 Emre Belözoglu bergt nu pas zijn voetbalschoenen op

Het Turkse voetbal ziet een icoon op pensioen gaan. Emre Belözoglu heeft besloten om er op 39-jarige leeftijd de brui aan te geven. Hij sluit zijn carrière af als speler van Fenerbahçe.

De Turkse nationale ploeg en Fenerbahçe nemen afscheid van een oude krijger. Emre Belözoglu heeft na de match tegen Kayserispor aangekondigd dat hij na dit seizoen een punt zet achter zijn rijk gevulde profcarrière.

De 39-jarige middenvelder brak door bij Galatasaray en kwam daarna uit voor Inter Milaan, Newcastle United, Fenerbahçe, Atlético Madrid en Basaksehir. In 2000 debuteerde hij voor de nationale ploeg van Turkije en hij nam nog deel aan de kwalificatiecampagne voor Euro 2020.

Het was zijn bedoeling om na het EK afscheid te nemen van de nationale ploeg en het voetbal. Emre was op het WK in 2002 basisspeler bij de Turken, die pas in de halve finale gewipt werden door latere wereldkampioen Brazilië. De kleine finale tegen Zuid-Korea werd gewonnen (2-3) en de bronzen medaille was een feit.