OFFICIEEL: Zulte Waregem is rotsvast overtuigd en licht optie op beloftevolle verdediger

Ook voor Francky Dury wordt het waarschijnlijk weer maar eens puzzelen deze zomer bij Zulte Waregem. De kans is groot dat enkele sterkhouders de fusieclub zullen verlaten. Toch hoopt Essevee zijn kern zo veel mogelijk intact te houden.

In die optiek heeft Zulte Waregem Nikos Kainourgios een jaartje langer aan zich gebonden. De Griek arriveerde reeds vorige zomer aan de Gaverbeek, maar kwam afgelopen seizoen niet verder dan 153 speelminuten.

Toch lijken Dury en co potentieel te zien in de linksback want de optie voor een extra jaar werd gelicht. CEO Eddy Cordier haalt op de officiële webstek van Zulte Waregem de loftrompet boven.

Groeimarge

"We zijn tevreden dat we het contract van Nikos kunnen verlengen. Het is een jonge kerel die steeds progressie blijft maken. Voeg daarbij nog eens zijn perfecte ingesteldheid op en naast het veld toe en je krijgt een voetballer met nog heel veel groeimarge."