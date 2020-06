Sepp Blatter andermaal onder vuur na "gift" van 1 miljoen dollar

Niet voor het eerst komt de voormalige voorzitter van de FIFA in opspraak. Sepp Blatter, 84 jaar oud intussen, is ook nu weer in het oog van de storm terecht gekomen. De oorzaak: een 'gift' van 1 miljoen dollar aan de voetbalbond van Trinidad&Tobago.

De Zwitserse instanties onderzoeken een lening van 1 miljoen dollar van de FIFA aan de voetbalbond van Trinidad&Tobago, in 2010. Toeval of niet: Jack Warner, één van de spilfiguren in het FIFA-omkoopschandaal van 2015, is Trinidiaan.

De lenings was initieel rente-en borgvrij. Maar er was meer: de openstaande schuld werd enkele maanden later kwijtgescholden als 'gift'.

"Ik heb akte genomen van deze beschuldiging, maar verwerp ze volledig", reageerde Blatter kort in de Zwitserse media.