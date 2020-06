Verlengd verblijf in de Bundesliga voor voormalige smaakmaker van de Jupiler Pro League?

Taiwo Awoniyi ligt al sinds 2015 onder contract bij Liverpool en werd tot op heden al zes keer uitgeleend. De Nigeriaan ligt nog tot 2023 vast bij de Reds, maar de mogelijkheid bestaat dat hij bij zijn huurclub blijft hangen.

Na een succesvolle uitleenbeurt aan Moeskroen leende Liverpool Taiwo Awoniyi in het seizoen 2018/19 opnieuw uit aan een Belgische club, maar dan een niveau hoger: KAA Gent. Daar kon de spits zich niet doorzetten, waardoor hij alsnog het seizoen mocht uitdoen bij Moeskroen.

Liverpool stuurde hem dit jaar liever niet meer naar België en nu komt hij uit voor Mainz in de Bundesliga. Ook daar had hij het moeilijk om zijn stempel te drukken, maar na de coronabreak is hij in goede doen.

Rouven Schröder, sportief directeur van de Duitse club, is tevreden over Awoniyi. "We zijn zeer positief over hem. Hij gaat er altijd voor en hij is een voorbeeld voor de teamsport. We wachten de laatste matchen af en dan zien we wel wat de volgende stappen zijn", aldus Schröder bij Bild over een eventueel verlengd verblijf.