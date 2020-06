Domenech over nieuwe trainer Standard: "Zullen ze hem wel genoeg tijd geven?"

Ex-Frans bondscoach Domenech kent de nieuwe coach van Standard heel goed, maar hoopt vooral dat de club hem genoeg tijd zal geven om aan zijn project te kunnen bouwen.

Domenech twijfelt niet wanneer zijn mening gevraagd wordt over Montanier. "Hij is een goede trainer met goede capaciteiten. Hij kent de Belgische competitie, de spelers en Standard is een Franstalige club. Hij is klaar voor zijn volgende uitdaging", vertelt Domenech bij de RTBF.

Zoals velen, denkt Raymond Domenech dat de nieuwe Standard-coach past bij de filosofie die ze in Luik willen ontwikkelen. Maar hij maakt ook nog een kanttekening. "Philippe Montanier is goed in het begeleiden van jongeren, ze stap voor stap integreren. Maar de jongeren moeten dan ook goed zijn en het kost bovendien ook nog eens tijd om ze op een goede manier in de ploeg te brengen", weet hij.

"We zullen zien of er iets verandert bij Standard"

Dat laatste verontrust Domenech een beetje. "Zullen ze Montanier wel genoeg tijd geven? We zullen wel zien over iets verandert bij Standard maar ik ben toch sceptisch. Het parcours van Standard de afgelopen jaren... Daar stel ik me toch vragen bij. Maar zoals ik al zei, we zullen zien of er iets verandert..."