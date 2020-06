Spelers van Club Brugge hoeven verminderde titelpremie niet te delen met Mbaye Diagne

De spelers van Club Brugge zullen het door de coronacrisis met een lagere titelpremie moeten doen. Mbaye Diagne zelfs zonder premie.

Dit weekend kon u al lezen op Voetbalkrant.com dat de spelers van Club Brugge een akkoord hebben gevonden met een vermindering van hun titelpremie. Dit jaar mogen de spelers 'slechts' 1,4 miljoen euro onder elkaar verdelen. Een daling van 60% tegenover de vorige landstitel van blauw-zwart.

Contractontbinding bij Mbaye Diagne

Wie er helemaal niets ziet van dat geld is Mbaye Diagne. De Senegalees kwam verspreid over zes competitiematchen in totaal 177 minuten uit voor blauw-zwart en was daarin goed voor vier goals.

Er stond nochtans expliciet in zijn contract dat hij recht heeft op een titelpremie, meldt Het Nieuwsblad, maar de club heeft met hem een overeenkomst gesloten waardoor dat recht vervalt. Zijn huurcontract is ook ontbonden.