Club Brugge moet ook besparen: akkoord met spelers over titelpremie

Club Brugge is - in afwachting van de uitkomst van alle rechtszaken - nog steeds de officiële landskampioen. Daar gaat uiteraard ook een titelpremie mee gepaard, maar die is door de coronacrisis een stuk lichter geworden.

In 2016 gaf blauw-zwart de spelersgroep 2,8 miljoen euro, in 2018 was dat 3,2 miljoen euro. Maar zelfs Club moet besparen in deze onzekere tijden en dus ging het in onderhandeling met de spelersgroep. Daar kwam ook een akkoord uit: de spelers verdelen 1,4 miljoen euro onder elkaar.

De verdeelsleutel is dat wie het meest gespeeld heeft ook het meest krijgt. Het verschil is dat spelers die niet of amper op het veld gestaan hebben nu niks krijgen omdat de dragende spelers anders heel weinig zouden krijgen, weet HLN. Ook Mbaye Diagne zal na frapatsen waarschijnlijk niks krijgen.