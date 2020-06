Frutos staat vandaag al naast Vercauteren mee op het oefenveld

Bijna drie jaar na zijn vertrek bij Anderlecht is Nicolas Frutos terug op Neerpede. De officiële aankondiging volgt normaal gezien vandaag nog. Frutos leidt vandaag al mee de trainingen.

Frutos vertrok in 2017 nadat hij één bekerduel, één Champions League-duel en twee competitiewedstrijden als T1 van paars-wit had afgewerkt. Frutos kreeg even de positie nadat René Weiler was ontslagen, maar moest later plaats ruimen voor Hein Vanhaezebrouck.

Bij Anderlecht oordeelde men dat het nog te vroeg was. Wat uiteindelijk wel zo was, maar de Argentijn had daar andere ideeën over. Frutos moeide zich toen met zaken waar hij te weinig verstand van had, zoals het medische departement. De opmars van adviseur richting beloftencoach, assistent en T1 verliep te snel.

Nochtans was iedereen wel overtuigd van zijn potentieel als trainer, maar hij ontbrak de nodige ervaring. Anderlecht zocht nog een assistent sinds Floribert Ngalula een stap moest terugzetten en Will Still bedankte voor de job. Frutos is steeds in beeld gebleven en kwam als analist voor de RTBF regelmatig in het Lotto Park de afgelopen seizoenen.

Ondanks dat hij gedwongen werd een stap terug te zetten is de liefde voor Anderlecht nooit verminderd. Hij is ook steeds in België blijven wonen. Met Frutos heeft paars-wit nu dus iemand binnengehaald die de club kent en van wie ze weten dat hij loyaal is.