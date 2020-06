'Anderlecht wil Sandler en/of Luckassen in Brussel houden, maar paars-wit heeft een verdediger van KV Kortrijk op de lijst staan als alternatief'

RSC Anderlecht onderzoekt of het mogelijk is om Derrick Luckassen en Philippe Sandler langer in Brussel te houden. Al houdt paars-wit alle opties open. Zo staat een verdediger van Eintracht Frankfurt op de radar.

Het gaat over Lucas Silva Melo. Al gaat er wellicht een belletje rinkelen bij zijn voetbalnaam: Tuta. De 20-jarige Braziliaan was de voorbije maanden op huurbasis aan de slag bij KV Kortrijk. De 20-jarige Braziliaan ligt nog tot medio 2023 onder contract bij Eintracht Frankfurt, maar volgens Le Grand Debrief ziet RSC Anderlecht er een opportuniteit in. Twee miljoen euro Zijn marktwaarde wordt geschat op zo’n twee miljoen euro. En dat is een héél belangrijk detail dezer dagen op Neerpede.

