Marc Brys wordt de nieuwe coach van OH Leuven

Marc Brys wordt vanavond voorgesteld als de nieuwe coach van OH Leuven. De Antwerpenaar zat zonder club na zijn vertrek bij STVV.

OH Leuven zet de weg richting 1A in met Marc Brys aan het roer. De 58-jarige Brys volgt daarmee de ontslagen Vincent Euvrard op. Brys kan op 2 augustus ex-club Beerschot al een serieuze hak zetten door de promotiefinale alsnog te winnen.

Bij OH Leuven dromen ze alvast van zo'n scenario. Ze zijn dan ook enorm trots om Brys te kunnen voorstellen als nieuwe coach. "OH Leuven is trots om met onmiddellijke ingang Marc Brys aan te stellen als nieuwe coach van het eerste elftal. De 58-jarige coach is gepokt en gemazeld in het Belgische voetbal en tekende een contract voor twee seizoenen bij OH Leuven. Hij zal het team voorbereiden op de finale die op 2 augustus gespeeld wordt."

Brys was eerder al actief bij Sint-Truiden, KV Mechelen, Beerschot en Moeskroen en kent de Belgische competitie dus goed.

Brys gaf zelf ook al kort wat uitleg bij zijn keuze. “Ik ben vereerd om voor deze mooie en ambitieuze club te mogen werken. Ik ben gemotiveerd en kan niet wachten om de club te helpen de ambities waar te maken.”

Voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha gelooft dat Brys zijn club weer naar 1A zal brengen. : “We zijn ervan overtuigd dat Marc de kwaliteiten en de ervaring heeft om onze ambities en objectieven waar te maken. We zijn blij dat hij deze uitdaging wil aangaan. Dit is het bewijs dat hij gelooft in het langetermijnproject van de club en we zullen Marc alle mogelijkheden bieden om te slagen. We zijn blij om Marc aan boord te hebben en we zijn er zeker van dat hij warm onthaald zal worden door de OHL-fans.”