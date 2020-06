Nicolas Frutos terug op het oude nest: "Al 10 jaar spreek ik Frans, maar hier heb ik geen woorden voor"

Nicolas Frutos keert terug bij de club waar hij als speler furore maakte. De Argentijn gaf in een videoboodschap aan enorm blij te zijn met zijn terugkeer.

Frutos was eerder al assistent-coach bij Anderlecht en zou tijdens die periode indruk hebben gemaakt op Kompany en Vercauteren. Frutos was dan ook blij dat hij nu opnieuw een kans krijgt bij Anderlecht. "Mijn passie en liefde voor de club zijn nooit verdwenen. Anders had ik hier nooit geweest."

"Ik ben enorm trots, tevreden en gelukkig hier weer te zijn. Ik spreek al 10 jaar Frans, maar heb geen woorden om uit te drukken hoe trots ik ben. Ik heb veel tijd geïnvesteerd om beter te worden. Ik heb me een grotere visie eigen gemaakt en ik wil blijven leren."

Frutos komt in een sterk team terecht. "We hebben een sterke staff met veel bekwame mensen. We hebben hier een bepaalde filosofie en visie die veel verder gaan dan een systeem. Dat gaat ervoor zorgen dat we met de club de top weer bereiken."