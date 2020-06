Amara Baby klaar om zich te tonen na seizoen bankzitten bij Antwerp: "Ik wil weer de speler worden van bij Charleroi"

Woensdagmiddag werd Amara Baby officieel voorgesteld bij KAS Eupen. De 31-jarige winger was einde contract bij Royal Antwerp en gaat op zoek naar meer speelgelegenheid am Kehrweg.

Antwerp plukte Amara Baby in 2018 weg bij Charleroi en in zijn eerste seizoen op de Bosuil kwam de Senegalees nog geregeld aan spelen toe. In play-off 1 was hij zelfs basisspeler. Dit seizoen maakte hij in het begin nog wel zijn minuten, maar nadien zakte hij enkele plaatsjes in de pikorde en zat hij vaker op de bank of de tribune dan hem lief was.

Bij Eupen wil Baby weer veel kunnen spelen. "Dit is een nieuwe start voor mij", aldus de pas voorgestelde aanwinst van de Panda's. "Ik ben klaar om terug te knokken en heb veel goesting om beter te doen dan in het voorbije seizoen bij Antwerp. Ik wil mijn kwaliteiten tonen, beslissend zijn . Terug die speler worden die ik was bij Sporting Charleroi", besluit Baby.