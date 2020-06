Gent, Standard en Antwerp weten wat hen te wachten staat in Europese voorrondes

De kalender voor Europees voetbal zit propvol nu de eindfase van de Europa en Champions League pas van 10 tot en met 23 augustus doorgaan. Er zal dus het een en ander veranderen aan de kwalificatiewedstrijden.

Club Brugge is rechtstreeks geplaatst voor de Champions League en dat blijft zo. Hetzelfde geldt voor Charleroi dat als derde de Europa League in mag (tenzij Antwerp de bekerfinale wint van Club). Voor de ploegen die voorrondes (Gent, Standard en Antwerp) moeten afwerken is er wel iets nieuw.

Om tijd uit te sparen zullen alle voorrondes worden afgewerkt in een enkele match. Geen heen- en terugmatchen dus. Het is dus meteen van moeten! Bovendien zal het thuisvoordeel bepaald worden aan de hand van een loting. Het kan dus dat een ploeg elke ronde thuis speelt. Alleen in de laatste voorronde van de Champions League, de play-off, is er wel een heen- en terugmatch.

De speeldata komen overeen met de oorspronkelijke kalender. Eind augustus is er plaats voor de voorrondes, daarna is er een internationale break voor de Nations League.