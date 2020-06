Anderlecht gebruikt communicatie om ook even entourage Roméo Lavia op hun plaats te zetten

Anderlecht verlengde (en verbeterde) woensdag het contract van Marco Kana. In de communicatie daarover deelden ze toch een sneer uit richting de entourage van Roméo Lavia.

"Marco heeft een grote progressiemarge en we zullen hem bijstaan om van hem een absolute topspeler te maken. Zijn beslissing kadert in onze visie om talentvolle jeugd alle kansen te geven om op het hoogste niveau te schitteren. We zijn blij dat Marco en zijn ouders voldoende nuchter zijn om geen stappen over te slaan in zijn ontwikkeling", klonk het bij Peter Verbeke.

Die laatste zin was vooral gericht aan de entourage van Roméo Lavia. Het dossier zorgt voor heel wat frustratie bij Anderlecht. De verdedigende middenvelder is één van de parels van de jeugdwerking, maar wil geen nieuw contract tekenen en is op weg naar Manchester City. Paars-wit hoopte hem dit seizoen zijn kans bij de A-ploeg al te geven, maar ziet de ouders voor het geld kiezen.