Antwerp en Gent reageren op beslissing loting: "Hier is niemand blij mee"

AA Gent en Antwerp zullen pas eind augustus weten tegen wie ze moeten aantreden in de voorrondes van de Champions- en Europa League. Tevens weten ze niet of het op neutraal terrein en met of zonder fans zal zijn...

“Er zijn nog heel wat onduidelijkheden ook. Zullen er toeschouwers toegelaten worden midden september? Zal het op een neutraal terrein gespeeld worden of bij één van de twee clubs? Verder kennen we uiteraard ook onze tegenstander nog niet", zegt Michel Louwagie bij HLN. Antwerp kan zijn positie misschien nog verbeteren als de bekerfinale gespeeld wordt. Maar ook bij hen is er twijfel. “Niks aan te doen, het is wat het is”, aldus de club. “Maar hier wordt natuurlijk niemand blij van. En dan valt het nog af te wachten of het met of zonder publiek zal zijn. In een match zonder publiek valt het thuisvoordeel ook nog eens grotendeels weg.”