Nieuw contract zorgt ervoor dat Dries Mertens enkel Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt nog voor zich moet dulden

Met zijn nieuw contract zal Dries Mertens jaarlijks zo'n 7,5 miljoen euro netto per jaar verdienen, daarmee wordt de Rode Duivel een van de best betaalde voetballers in de Serie A.

Enkel Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt zullen meer verdienen dan Dries Mertens. De verdediger van Juventus verdient jaarlijks zo'n 8 miljoen euro, terwijl de Portugees op ruime afstand van de twee staat. Ronaldo strijkt jaarlijks 31 miljoen euro netto per jaar op. De Portugees vervoegde zich onlangs dan ook niet voor niets als eerste voetballer bij het rijtje miljardairs. Dries Mertens moet met zijn contract ook niet meer onderdoen bij de Rode Duivels. Enkel Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Marouane Fellaini strijken nog meer geld op dan de aanvaller van Napoli.