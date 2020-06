Goemaere licht tipje van sluier over nieuwe coach Cercle: "Kandidaat die sporen verdiende in Engeland"

Het is wachten tot Cercle Brugge met officieel nieuws naar buiten komt. Voorzitter Vincent Goemaere heeft wel al een tip gegeven: de topkandidaat is iemand die in Engeland al aan de slag was.

Ook Bernd Hollerbach is al aangeboden. "Hij is één van de velen die ons worden voorgesteld, net als Branko Strupar en ex-speler Branko Karacic", bevestigt voorzitter Goemaere in HLN. "Maar Paul Mitchell is in zeer vergevorderde onderhandelingen met een kandidaat die in Engeland zijn strepen verdiende." "Geen Engelsman, neen, maar wel de kandidaat die in 'poleposition' ligt. Mocht die piste alsnog afketsen, dan is Hollerbach zeker een interessant profiel." Vincent Euvrard, vorige week ontslagen bij OHL, is ook in beeld, maar niet als T1.