Grote kuis op Mambourg: Charleroi zoekt oplossingen voor overbodige spelers

Charleroi is aan de voorbereiding op volgend seizoen begonnen en voor sommige spelers is er geen plaats meer bij de Carolo's. De club zoekt oplossingen voor de overbodige pionnen.

Zo is er het dossier van Chris Bedia. De Ivoriaanse spits arriveerde in 2016 op Mambourg en speelde 75 officiële matchen voor de club. Vooral in het begin kwam hij aan spelen toe, maar sinds vorig jaar werd hij uitgeleend. Eerst aan Zulte Waregem, dit seizoen aan Troyes. Volgens La Dernière Heure wil de Franse tweedeklasser hem langer houden en gaan ze een voorstel -tot kopen of huren- doen aan Charleroi.

Doelman Valentin Baume staat ook op vertrekken. De 23-jarige goalie werd dit seizoen uitgeleend aan RWDM en is einde contract bij RCSC. Hij trekt volgens la DH naar Francs Borains in Tweede Nationale.

Het bestuur van de Carolo's is ook nog in gesprek met Sepahan FC om nog een jaar langer aan de uitleenbeurt van Omid Noorafkan te knopen. Eventueel met aankoopoptie.