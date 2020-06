Straffe cijfers in Rusland: Sochi hakt Rostov in de pan met 10-1 maar niets is wat het lijkt

Als we dachten dat we in de Belgische competitie alles hadden gezien, dan zullen ze in Rusland nu even met hun ogen draaien. De reden achter de 10-1 voor Sochi was erg bizar. Rostov zat met enkele positieve coronagevallen en moest de volledige A-kern in quarantaine plaatsen. Uitstellen, zou je dan denken, maar dat was niet naar de zin van de thuisploeg. Zij kunnen elk punt gebruiken in de degradatiestrijd.

Sochi stelde zijn veto en de partij ging door. Rostov trok dus niet met de A-kern richting de Zwarte Zee, maar met de U18. Na de 0-1 in de eerste minuut hing er een heroïsche prestatie in de lucht, maar uiteindelijk waren de jonkies kanonnenvlees en kregen ze een 10-1 om de oren.

De reacties aan het adres van Sochi waren dan ook niet mild. De publieke opinie heeft duidelijk een kant gekozen en het is niet die van de uiteindelijke winnaars.

Villains of the day: PFC Sochi



Despite 6 Rostov players coming down with COVID-19 and their first team squad going into 14 day quarantine, they have refused to postpone the match this evening, forcing Rostov to use their U18's.



Sochi CEO: "We need to think of ourselves." pic.twitter.com/pfZ2L03yyI