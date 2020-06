"Ik sta open voor alles": Wouter Biebauw zoekt nieuwe uitdaging, maar beseft dat dit geen gewone mercato wordt

Bij welke club zal Wouter Biebauw volgend seizoen het doel verdedigen? De 36-jarige goalie is einde contract bij KSV Roeselare en voelt dat hij nog een paar goeie jaren in zich heeft. Maar dit wordt geen gewone zomermercato, dat beseft hij zelf ook wel.

Na vier seizoenen zullen de wegen van Wouter Biebauw en KSV Roeselare meer dan waarschijnlijk scheiden. "Ik heb al een poos niets meer gehoord van de club. Het is aan de Chinese eigenares om haar kaarten op tafel te leggen wat de toekomst brengt voor de club", zegt de voormalige doelman van Oostende en KV Mechelen.

Zelf wil hij nog even actief blijven als profvoetballer. "Ik heb nog een paar goeie jaren in mij en ik sta open voor alles. Eerste doelman in 1A, 1B of zelfs eerste nationale als ze een ambitieus project kunnen voorleggen. Maar ik zie mezelf ook tweede doelman zijn in 1A, achter een jonge keeper. Teams weten wat ze aan mij hebben in geval van nood."

Geïnteresseerden zijn er, nu is het nog wachten op het juiste voorstel. "Ik heb al met meerdere clubs gesproken en er is ook al een concreet voorstel geweest. Maar nog geen waar ik me voor 100% in kan vinden. Ik ga dus nog even de kat uit de boom kijken." Maar dat wachten kan nog even duren, want dit is geen gewone mercato.

Meer concurrentie op de transfermarkt

"Ook clubs wachten af wat er nog gaat gebeuren. We zijn bijna eind juni en er wordt nóg gepraat over eventuele wijzigingen zoals speeldag 30. Nu is er nog niet veel duidelijkheid, maar ik verwacht veel beweging de komende weken. De keeperscarrousel zal er komen, maar het is wachten tot die op gang komt."

Door de degradatie van Virton en Roeselare en het faillissement van Lokeren komen er veel transfervrije spelers op de markt. Andere clubs laten contracten dan weer aflopen, zoals Oostende bij Dutoit. "De concurrentie zal groter zijn", besluit Biebauw, die ondertussen individueel zijn conditie onderhoudt met lopen, tennis, padel en een occasionele keeperstraining met Cercle-Keeper Miguel Van Damme.