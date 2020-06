Wouter Biebauw trainde met Miguel Van Damme: "Mooi van Cercle Brugge dat ze hem de tijd gunnen voor zijn comeback"

Deze week pakte Cercle Brugge uit met geweldig contractnieuws. De 26-jarige Miguel Van Damme levert een felle strijd tegen leukemie en wordt daarin hard gesteund door groen-zwart. Hij tekende er een nieuw contract tot 2021. Vorige week trainde hij nog samen met Wouter Biebauw.

Wouter Biebauw is einde contract bij KSV Roeselare en moet zijn conditie individueel onderhouden. Vorige week deed hij dat met een trainingspartner, Miguel Van Damme. "We kennen elkaar via Thibaut Van Acker. Voor hij bij KSV kwam spelen waren hij en Miguel ploegmakkers bij Cercle Brugge. Ik stuurde hem eens een berichtje om samen te trainen en van het een kwam het ander", legt de 36-jarige doelman uit.

Zelf is hij op zoek naar een nieuwe werkgever, maar met het contractnieuws van Van Damme was hij erg opgezet. "Fantastisch, toch? Erg mooi van Cercle Brugge dat ze hem de kans geven en hij verdient het ook. Nu kan hij de komende maanden rustig aan zijn comeback werken. Op training ging het al zeer goed en ik geloof er in dat hij opnieuw helemaal fit geraakt", aldus Biebauw.