Club Brugge wacht af in één van de weinige twijfelachtige dossiers op bureau Mannaert

Club Brugge gaat zijn kern nog versterken, maar van de jongens die er vorig seizoen rondliepen lijkt er geen enkel sleutelstuk te vertrekken. De enige vraag is nog of Percy Tau komend seizoen nog in Jan Breydel rondloopt.

Tau was onder Philippe Clement geen basisspeler, maar verzamelde toch nog 4 doelpunten en 8 assists in 30 wedstrijden. De Zuid-Afrikaan heeft een onvoorspelbaar element in zijn spel en het Brugse bestuur lijkt geneigd om hem toch nog een jaar te huren. Maar alles hangt af van Brighton. Die proberen momenteel zijn werkvergunning voor Engeland in orde te krijgen, weet HLN. Dat zou betekenen dat hij ook aan een Engelse club kan uitgeleend worden.