5.000 fans in de stadions in Frankrijk: "Dat is te gek, hoe gaan we aan contactopsporing doen?"

De Franse regering heeft zaterdag beslist dat er vanaf 11 juli 5.000 supporters in de stadions mogen. Gekkenwerk, zeggen virologen. "Hoe ga je aan contact tracing doen?"

In België zou zo'n voorstel dus een negatief advies krijgen van de virologen. "Dit gaat tegen alle regels van het gezond verstand in", zegt epidemioloog Pierre Van Damme in HLN. "We proberen overal in Europa te versoepelen, maar mét inachtneming van bepaalde regels en maatregelen. Als men zomaar 5.000 mensen in de stadions gaat toelaten, vind ik dat té gek."

Een nieuwe broeihaard inperken zou zo onmogelijk zijn. "We zijn op zoek naar creatieve oplossingen, maar we moeten ons aan bepaalde regels blijven houden. Stel dat er zich wat Covid-19-positieven zonder symptomen onder die 5.000 mensen zouden bevinden - wat kán -, hoe moeten we dan achteraf aan contactopsporing gaan doen? Terwijl die contactopsporing héél belangrijk is om de verspreiding van het virus in te dijken. 5.000 mensen is dan een gigantisch aantal."