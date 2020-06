Waarom Verstraete voor Antwerp koos: "Belgische club die het meest in de lift zit" & "Leko belde me vanaf dag 1"

Birger Verstraete werkte maandag zijn eerste trainingssessie af in het shirt van Antwerp. De West-Vlaming stond na afloop de pers te woord om meer duiding te geven bij zijn terugkeer in de Jupiler Pro League.

"Antwerp is de club die het meest in de lift zit, zeker als je ziet waar ze bijvoorbeeld drie jaar geleden stonden", vertelt Birger Verstraete aan Sporza. "Het is een club met een erg ambitieuze voorzitter en trainer."

"Antwerp sprak me het meest aan van alle clubs waarmee ik contact had. Vanaf de eerste dag dat hij hier aangesteld was, hadden Ivan Leko en ik telefonisch contact."

Zo verlaat Verstraete de Bundesliga alweer na één seizoen. "Ik speel liever bij een Belgische topclub dan om bij een ploeg tegen de degradatie te moeten vechten in een competitie die misschien mooier oogt. Bij Antwerp moeten we voor volgend seizoen de ambitie om élke match te willen winnen", besluit Verstraete.