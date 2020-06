Wie is Bogdan Mykhaylichenko, de derde zomertransfer van Anderlecht?

Als er op het laatste moment geen kink in de kabel komt is Bogdan Mykaylichenko de derde zomertransfer van Anderlecht. De verdediger van Zorya Luhansk moet de concurrentie op de linksachter komen aanwakkeren.

Bogdan Mykhaylichenko, een 23-jarige linksachter die dit seizoen uitkomt voor Zorya Luhansk, wordt de derde versterking die Anderlecht deze zomer binnenhaalt. Niet dat de linksachter een topprioriteit is bij paars-wit, want Kemar Lawrence gaf al een goede indruk. Ook Sieben Dewaele en Elias Cobbaut kunnen op die positie worden uitgespeeld. Het is wel een teken dat het nieuwe sportieve management de vinger aan de pols houdt op de mercato en een slag slaat waar het kan.

Oekraïne, kwaliteit verzekerd?

Mikhaylichenko wordt opgepikt in Oekraïne, een land waar clubs uit de Jupiler Pro League eerder al goede zaken deden. Bovendien wordt de linksback vertegenwoordigd door ProStar -waar Oleg Iachtchouck werkt-, hetzelfde makelaarsbureau dat de belangen van Andriy Yarmolenko (West Ham) en vooral Ruslan Malinovskyi behartigt. Dat zijn de twee grootste namen van het bureau, dat ook voor Sobol, Plastun, Makareko en Luchkevych werkt.

Het profiel van Mykhaylichenko doet denken aan andere uit Oekraïne overgekomen pionnen, maar vooral aan Eduard Sobol. Beide kwamen uit voor grote clubs in hun land -Sobol voor Shakhtar Donetsk en Mykhaylichenko voor Dinamo Kiev- maar moesten eerst op huurbasis elders aan de slag om te kunnen doorbreken. Sobol kwam in 2016/17 uit voor Zorya Luhansk op huurbasis, Mykhaylichenko vanaf 2018. Dit seizoen werd hij op permanente basis overgenomen. Ze speelden wel samen voor de nationale U21, samen met een zekere Roman Yaremchuk.

Meeste voorzetten

Het huidige seizoen van Bogdan Mykhaylichenko was zijn beste tot dusver in de Oekraïense Premier Liga: 24 matchen, 3 goals en 3 beslissende passes. Maar ook de back die dit seizoen de meeste centers verstuurde (via Sport/Foot Magazine). Kortom, een offensieve back. Maar ook een 'doortastende': elf gele kaarten en een rode.

Het statuut van de bijna afgeronde transfer is duidelijk: onbetwist titularis bij de derde club van Oekraïne en op papier de derde back van de competitie. In het klassement van assists moet hij Mykolenko (Dinamo Kiev en Ismaily (Shakhtar Donetsk) voor zich dulden. Hun marktwaardes zijn respectievelijk 9 en 15 miljoen euro, terwijl Mykhaylichenko voor minder dan 800.000 euro zou overkomen.