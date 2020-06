'Veronica Inside' heeft zijn laatste uren gekend, Van der Gijp en Derksen stoppen ermee: "Ze hebben ons voor Joegoeslavië Tribunaal gezet"

Veronica Inside, het veelbesproken tv-praatprogramma staat zwaar op de helling. De twee belangrijkste analisten, René van der Gijp en Johan Derksen, willen niet meer meedoen nadat ze 'voor de Spaanse Inquisitie' gezet zijn.

De presenator van show, Wilfred Genee, nodigde maandag zonder medeweten van Derksen en Van der Gijp ook advocaat Natacha Harlequin en ex-profvoetballer Dries Boussatta. Dat naar aanleiding van de boycot die verschillende Nederlandse internationals hebben ingezet nadat Derksen een racismerel begon door rapper Akwasi in verband te brengen met Zwarte Piet.

“We wisten allebei niet dat Wilfred ons voor het Joegoslavië-tribunaal zou zetten”, zegt Van der Gijp nu bij RTL Boulevard. “Maar dat wist hij zelf ook al na de uitzending, hoorde ik van iedereen. Hij heeft ervoor gekozen.”

Voor hem is het genoeg geweest. “Je bent zó op je hoede nu. Dat wordt een totaal ander soort programma. En als Johan dan ook nog met een zak aardappels van vier kilo naar Hilversum toe rijdt, dan moet je gewoon zeggen: ‘Jongens, dit heeft geen zin meer.’ Wij hebben Wilfred nu duidelijk gemaakt dat we absoluut klaar met hem zijn en dat het wat ons betreft gewoon de laatste uitzending was gisteren. Nee, daar kan je van overtuigd zijn. Dit komt niet meer goed.”