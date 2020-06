Sint-Truiden ontvangt moeilijk te weigeren bod van 3 miljoen euro voor Japanse spits

Ziet Sint-Truiden straks nog een basispion vertrekken. Aanvoerder Jordan Botaka werd weggeplukt door KAA Gent en nu heeft de Zuid-Limburgse club een moeilijk te weigeren bod ontvangen op Yuma Suzuki.

Neemt Sint-Truiden na 25 officiële optredens al afscheid van Yuma Suzuki. De club heeft namelijk een moeilijk te weigeren bod ontvangen uit het Midden-Oosten. Volgens Het Belang van Limburg zou STVV een bod van drie miljoen euro op de spits hebben ontvangen.

Geen spitsen meer

De Japanse aanvaller scoorde zeven goals dit seizoen en is de enige vaste waarde voorin die nog onder contract ligt. Boli verkaste in de winter, Turay lijkt geen toekomst te hebben bij de club, Colidio keert in principe terug naar Inter en Balongo en Nazon, tot slot, hebben nog niet de indruk kunnen wekken dat ze de Truiense aanval kunnen dragen.

Zo kan er dus al snel een einde komen aan het avontuur van Suzuki bij STVV. Hij kwam in 2019 over van Kawashima Antlers voor een niet nader bepaald bedrag.