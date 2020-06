Onmiddellijk rendement en de concurrentie niet versterken: waarom Antwerp Mbokani maar snel dat contract moet geven

Keuzestress over wie hij in de spits moet zetten kan Ivan Leko niet hebben, want Antwerp heeft nog geen centrumaanvaller vastliggen voor volgend seizoen. Met Dieumerci Mbokani wordt gepraat en er zou ook geïnformeerd zijn achter een andere spits.

Als er straks gekozen moet worden tussen twee spitsen zou een verlengd verblijf van Dieumerci Mbokani veel logischer zijn. Op veel vlakken.

Eerst en vooral is er het onmiddellijke rendement op het veld. Een nieuwkomer halen zou een gok zijn, terwijl Mbokani dit seizoen heeft bewezen tot wat hij in staat is als hij een volledige voorbereiding meedraait.

Sportief gezien kan je dus weinig verkeerd doen met 'Dieu', al moet je hem ook kunnen opladen voor zijn tweede contractjaar. Op economisch vlak is het een dubbeltje op zijn kant. Voor Dessers bijvoorbeeld, er was vermeende interesse maar ondertussen heeft hij al bij Genk getekend, of een gelijkaardig type zou Antwerp een paar miljoen euro op tafel moeten leggen en is er een kans op een hoog verkoopbedrag. Dieumerci Mbokani is naast zijn looneisen een gratis optie maar kan geen geld meer in de lade brengen. Tenzij je startpremies in Europa meetelt natuurlijk, want daar had hij een groot aandeel in.

Qua prestige kan het ook tellen: de topschutter voor twee jaar langer aan de club binden. Bovendien zou een vertrek een groot verlies betekenen. Een vertrek naar de concurrentie een catastrofe. Als de spits die in de Bosuil op handen gedragen wordt straks langs een achterpoortje vertrekt zou het publiek weleens kunnen morren. Zeker als hij straks in het blauw of het paars de Bosuil het zwijgen oplegt...