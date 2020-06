Primeur: Zomermercato wordt opgesplitst in twee delen

De Hoge Raad van de KBVB heeft beslist om de transfermarkt in België op te delen in twee delen, in Nederland werd eerder al hetzelfde beslist.

Het eerste gedeelte van de transfermarkt zal plaatsvinden van 7 juli tot 31 augustus, bijna even lang als de transfermarkt normaal loopt. Aangezien vele andere competities niet zijn stopgezet vanwege het coronavirus, zal de transfermarkt in andere landen echter niet de gebruikelijke Europese deadlines volgen. Zo heeft de UEFA al voorgesteld om transfers te kunnen doen tot 5 oktober. Als de markt in België en Nederland definitief zou sluiten op 31 augustus, kunnen er enkel nog spelers verkocht worden zonder dat er vervangers gehaald kunnen worden. Met de beslissing van de opsplitsing wil de KBVB de competitiviteit van de clubs verzekeren. Wanneer de tweede periode exact zal plaatsvinden is niet bekend.