STVV heeft vervanger van De Bruyn al beet: geleende Japanner

Drukke transferdag in Sint-Truiden. Waarschijnlijk zien ze dus Alexandre De Bruyn vertrekken, maar ze hebben al een vervanger gehaald. De Japanner Keito Nakamuro wordt voor een seizoen gehuurd.

STVV huurt het komende seizoen de Japanner Keito Nakamura (19) van het Japanse Gamba Osaka. De Japanse jeugdinternational speelde afgelopen seizoen op uitleenbasis voor FC TWente. Hij was in 17 Eredivisie-wedstrijden goed voor vier doelpunten.

"In overleg met de clubs is besloten mijn contract bij FC Twente te beëindigen. Hoewel ik maar één seizoen voor FC Twente heb gespeeld, voelde ik me hier elke dag gelukkig en geloofde ik dat ik gestaag groeide als voetballer. Ik ben er trots op dat ik mijn carrière in Europa bij FC Twente kon beginnen."

"De steun die ik hier gekregen heb waardeer ik erg en FC Twente zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben. Volgend seizoen speel ik voor Sint Truiden, de ervaring die ik hier op heb gedaan wil ik daar mee naartoe nemen. Ik wil iedereen bij FC Twente bedanken en heel veel succes wensen in het nieuwe seizoen", klinkt het op de website van de Tukkers.