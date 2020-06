Het dossier van Teunckens ligt op tafel bij twee ambitieuze clubs uit 1A

Antwerp haalde met Jean Butez zijn topdoelman binnen. Ook Alizera Beiranvand is nog op komst naar de Bosuil en dus is er geen plaats meer voor Jens Teunckens. Het contract van het jeugdproduct van Club Brugge wordt niet verlengd, maar hij moet niet vrezen voor zijn toekomst in 1A.

Volgens Het Nieuwsblad ligt zijn naam immers op tafel bij zowel KV Oostende als KV Mechelen. Door de overname bij de kustploeg duurt het allemaal wat langer, maar de 22-jarige goalie wordt gezien als een prioriteit. Bij KV Mechelen wordt Teunckens gezien als een alternatief voor de 'te dure Coucke'. Als de vraagprijs van KRC Genk van 600 000 niet zakt, is Teunckens een valabel en vooral goedkoper alternatief.