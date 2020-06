OFFICIEEL: Dino Arslanagic gaat AA Gent versterken

Dino Arslanagic zal vandaag een contract tekenen bij AA Gent.

Dino Arslanagic is de derde versterking voor AA Gent. Na Botaka en Roef is Arslanagic ook de derde die de club wegplukt bij een andere club uit de Jupiler Pro League. Ook de transfers van Alexandre De Bruyn en Nurio zouden eerstdaags afgerond moeten geraken.

De verdediger verlaat Antwerp transfervrij, aangezien hij over een aflopend contract beschikt. De 27-jarige verdediger was er drie seizoenen actief. Bij Antwerp manifesteerde de sterke verdediger als betrouwbare kracht.

Arslanagic was eerder actief voor Moeskroen, waar hij zijn doorbraak kende. Bij Standard maakte hij zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League, maar bij de Luikse topclub doorbreken zat er niet in.